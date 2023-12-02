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Fadıloğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Fadıloğlu mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığın, bilincin artmasına ve farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni ederken, engelli vatandaşlarımıza, değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartı tüm bireylerinin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak desteklemesidir. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen ve engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılarak engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesini hedefleyen Dünya Engelliler Günü, engelli hak ve sorumluluklarının hatırlanması açısından oldukça önemli bir gündür. Engellilerimizin, çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerekmektedir. Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engellilerin çalışma ve eğitim hayatından sağlık ve sosyal haklardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak en önemli vazifemizdir. Devletimiz bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın bakımı, sosyal çevreye uyumu, eğitimi, sağlık ve istihdamı gibi konularda çıkardığı diğer ülkelere örnek teşkil edecek yasaları uygulamaya koymuştur. Onların mutlu olmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler haline gelebilmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız iş birliği içinde çalışmaktadır. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik, herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri, şüphesiz ki aziz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücümüze güç katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığın, bilincin artmasına ve farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni ederken, engelli vatandaşlarımıza, değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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