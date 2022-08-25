Fadıloğlu, muhtarları bilgilendirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürüttükleri çalışmalarla ilgili muhtarlara bilgilendirmede bulundu. Başkan Fadıloğlu muhtarlarla, çeşitli konuları istişare ederek, çözüm odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Şehitkamil Muhtarlar Toplantısı, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında düzenlendi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Serkan Özatıcı, kurum müdürleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldılar.

Toplantı 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara hizmetlerini anlatan birer sunum yaptı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açıklamalarına ilçeye kazandırılan yeni yaşam alanlarını anlatarak başladı. İlçe merkezine ve kırsal mahallelere yapılan sosyal tesislerin son durumuna ilişkin bilgi veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapılan parklarla da ilgili bilgilendirmede bulundu. Kırsal mahallelere yönelik uygulama imar planları ile ilgili açıklamasının ardından arazi yolları konusundaki son durumu aktaran Fadıloğlu, ilçe merkezine yapılan, gençlik kütüphaneleri, pazar yerleri ve ticaret merkezleriyle ilgili çalışmaları anlattı. D.T. Şehitkamil Sahnesi projesinin son aşamasıyla ilgili açıklama yapan Fadıloğlu, kentsel dönüşüm ve konut projeleri ile ilgili açıklamalarının ardından yol genişletme, asfalt ve kilittaşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Geri dönüşüm projelerine bağlı kazanımları anlatan Fadıloğlu, sosyal belediyecilik çerçevesinde sunulan hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sunumunun son bölümünde ise spor alanındaki faaliyetler ve elde edilen başarılarla ilgili açıklama yaptı.

"Başkanımızın anlattıklarında gerçekten eksik var, fazla yok"

Sunumun ardından kısa bir konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Ben, Rıdvan Başkanımıza yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rıdvan Başkanımızın anlattıklarında gerçekten eksik var, fazla yok. Eksik olduğunu nerden anlıyoruz, en basiti geçtiğimiz yıl pandemi döneminde uzaktan eğitime destek için 10 bin adet tablet hediye etti. Birlikte İş Bankası yayınları çerçevesinde kütüphanelerimize kitap desteğinde bulundu. Gaziantep'te, Şehitkamil'de, her gün güzel işler yapılıyor. Bu anlamda Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada da kurumların birlikte hareket etmesi, Büyükşehir Belediyesinin ilçelere önderlik yapması çok çok önemlidir. Bugün de toplantımıza muhtarlarımızı dinlemek istiyoruz. Mahallelerinizle ilgili sıkıntıları bizlere anlatırsanız, ilgili kurumumuz ile sorunları çözmeye hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, Kadına şiddet, metruk binaların yıkımı, uyuşturucuyla mücadele gibi konular ele alındı. Muhtarları mahalleleriyle ilgili sorunları dinlenerek, bilgi alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP