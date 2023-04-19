Fadıloğlu ile Gül, Gençlik Kampı'ndaki gençlerle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şehitkamil Gençlik Kolları tarafından Gençlik Kampı'nda düzenlenen 'Çay Bizden Sohbet Sizden' isimli programa katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şehitkamil Gençlik Kolları tarafından Gençlik Kampı'nda düzenlenen 'Çay Bizden Sohbet Sizden' isimli programa katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil Gençlik Kolları tarafından Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Gençlik Kampı'nda düzenlenen 'Çay Bizden Sohbet Sizden' isimli programda gençlerle buluştu. Programa Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur katıldı.

"Türkiye büyük bir yolculuğa emin adımlarla ilerliyor"

Gençlere hitap eden Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Sizler; bu milletin iradesini, 'Biz milletin iradesine itibar etmeyiz' diyen vesayetçilere, darbecilere karşı dimdik duran, 'Benim arkamda Şehitkamil Gençliği var, Gaziantep gençliği var, bu davanın gençleri var' diyerek yol yürüyen milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarısınız. Hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. 'Bu ülkede milletin iradesi hakim olmayacak' diyerek kumpaslar kuran, tuzaklar kuran, engellemeler yapan her türlü hile yapan vesayet odaklarına, bürokratik oligarşiye, terör odaklarına karşı dimdik duran, milletiyle yol yürüyen Recep Tayyip Erdoğan ile siz yol yürüdünüz. Allah, sizden razı olsun. Bu milletin iradesini, bu milletin geleceğini hiçbir kimselere ipotek çektirmeyeceğiz, ipotek ettirmeyeceğiz diyerek yol yürüdünüz. AK davada siyaset yaptınız. Allah, hepinizden razı olsun. Türkiye büyük bir yolculuğa emin adımlarla ilerliyor. Türkiye AK Parti öncesi bütün meselelerini halının altına süpürdü. Kim geldiyse halının altına süpürdü ve milletin meselesiyle gençlerimizin meselesiyle ilgilenmedi. Ama AK Parti ile beraber Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Sizlerin desteğiyle Türkiye'de çok önemli başarılar, çok önemli destanlar yazıldı" dedi.

"Gençlerin sayesinde İHA'lar, SİHA'lar yapıldı"

Gençlere hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Türkiye'nin dinamik gençliği sayesinde tüm dünya ülkelerinin önüne geçebileceğini dünyaya ispat ettik. Bugün gelişmiş ekonomi dediğimiz yerlerde nüfus geriye gidiyor ama bizim gibi ülkede genç nüfusla birlikte biz daha ileriye doğru koşuyoruz. Şu anda BAYKAR Teknoloji'de çalışan gençlerin sayesinde İHA'lar, SİHA'lar yapıldı. İşte bu, gençliğin sayesinde oldu. Her kademede arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Allah, hepinizden razı olsun" ifadelerini kaydetti. - GAZİANTEP