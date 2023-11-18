Fadıloğlu, Gül ve Şahin'e projelere ilişkin bilgilendirmede bulundu

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde yürütülen projeleri yerinde inceledi. Gül, "Çok güzel çalışmaları bizzat yerinde görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımıza, Şehitkamil'imize verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Şehitkamil'imiz için Gaziantep'imiz için hep beraber gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Periyodik olarak yapılan proje inceleme programı kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından yapımı tamamlanan Şehitkamil Belediyesi hizmet binası, yapımı devam eden Beykent Şehir Hastanesi çevresindeki yol açma alanları, Beykent ve Bedirkent yol açma alanları, Göktürk Sosyal Konutları ve AGRO Park gezildi.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe katıldı.

"Hep beraber gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Yaptığı incelemelerin ardından AGRO Park'ta değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Evet, şu anda AGRO Park'tayız. Çocuklarımız için, yeni nesiller için burası çok önemli bir fırsat. Tüm meyvelerin, sebzelerin, bitkilerin nasıl yetiştiğini bizzat görecekleri bir yer. Birçok yeni nesil çocuklarımız, evlatlarımız meyve, sebze, bitkilerin nasıl yetiştiğini televizyonlarda görüyorlar. Elma nerede, nasıl yetişir? Zeytin, nasıl yetişir? Tüm meyvelerin, bitkilerin nasıl oluştuğuna ilişkin çok güzel bir laboratuvar olmuş, güzel bir park olmuş. Rıdvan Fadıloğlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada birçok meyveyi, bizlerin de ilk defa gördüğü meyve meyveler oldu. Ona göre iklimler de hazırlanmış. Ben emeği için çok teşekkür ediyorum. Yine diğer hizmetleri de hem hastane alanlarımızın çalışmaları, dolgu yerleriyle ilgili Beykent'teki çalışmalar hem Göktürk'teki hem de Şehitkamil'imizdeki ulaşıma yönelik çok güzel çalışmaları bizzat yerinde görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımıza, Şehitkamil'imize verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Şehitkamil'imiz için, Gaziantep'imiz için hep beraber gayretle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP