Fadıloğlu, esnafı ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, taksi durakları ile pazar ve mahalle esnaflarını gezdi.

Düzenli olarak okul, aile ve esnaf ziyaretleri yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, esnafla bir araya geldi. Selimiye Mahallesi'ndeki çeşitli meslek kollarında hizmet sunan esnafı ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Buhara Taksi Durağı şoförlerini, Eyüp Sultan Mahallesi esnafını ve Basra Pazar Yeri'nde hizmet sunan pazar esnafını ziyaret etti. Ziyaret ettiği noktalarda çocuklarla ve yaşlılarla özel olarak ilgilenen ve uzun süre sohbet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, fotoğraf çektirmek isteyen herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkanımıza çok teşekkür ederiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eyüp Sultan Mahallesi esnafından Mobilyacı Mahmut Şahin, "Şu ana kadar gördüğümüz hizmetlerden memnunuz. Verdiği hizmetlerden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Mahallede yürütülen çalışmalar meydandadır. Biz bu çalışmalardan memnunuz. Başkanımız bugün bizi ziyaret etti, memnun olduk. Tüm belediye başkanlarımızdan memnunuz. Allah, hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP