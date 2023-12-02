Fadıloğlu, engelli öğrencilerin doğum günü mutluluklarını paylaştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, görme engelli öğrencilerin doğum günü kutlamasına katıldı. Öğrencileri tebrik eden Başkan Fadıloğlu, birlikte pasta kestiği öğrencilere çeşitli armağanlar verdi.

Sık sık okul ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak GAP Görme Engelliler Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Şehitkamil Belediyesi tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlatılan 'İyi Ki Doğdun Çocuk' projesi kapsamında ay içerisinde doğum günü olan öğrencilerin, doğum günleri kutlanıyor.

Öğrencileri neredeyse hiçbir etkinlikte yalnız bırakmayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, doğum günü kutlanacak öğrencilerle birlikte pasta kesti. Doğum günü olan öğrencileri tebrik eden Başkan Fadıloğlu, etkinliğe katılan her öğrenciyle özel olarak ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

"Geleneksel hale getirdik"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün doğum günü olan tüm yavrularımızın doğum günü kutlu olsun. Yaklaşık 2 yıl önce başlatmış olduğumuz bu etkinlik kapsamında çocuklarımızın doğum günlerini kutlayalım istedik. Bu konuda destek veren müdürümüze, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tabii gönül isterdi ki her gün hepsinin ayrı ayrı kutlamasını yapalım ama siz de takdir edersiniz ki bu imkan olmuyor. Aynı ayın içerisinde doğan çocuklarımızın hepsiyle toplu bir doğum günü programı yapıyoruz. Temennimiz; sağlık, sıhhat içerisinde bu eğitim-öğretim döneminin sona ermesi. Tüm yavrularımıza derslerinde başarılar diliyoruz. Hocalarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Bugün doğum günü kutlanan yavrularımızın şansında tüm öğrencilerimizin yeniden doğum gününü kutluyorum" dedi.

"İYİ Kİ DOĞDUN ÇOCUK"

Programda konuşan GAP Görme Engelliler Okulu Müdürü Murat Kar ise, "Şehitkamil Belediyesi ile yaklaşık ikinci yılına giren 'İyi Ki Doğdun Çocuk' projesini uyguluyoruz. Bütün çocuklarımızın, doğum günü tarihi eğitim-öğretiminin dışında kalan öğrencilerimiz de dahil tüm çocuklarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Sağ olsun Başkanımız, gerçekten büyük incelik gösteriyor. Çocuklarımızın doğum gününü, toplu bir şekilde kutluyoruz. Şahsım, kurumum ve öğretmen ve öğrencilerim adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP