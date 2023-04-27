Fadıloğlu: 'Ekibin bir mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum'

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Allah'a şükür, günlük ders çalışan talebe gibi bir seçimden çıkar çıkmaz, önümüzdeki seçimin hazırlıklarını yapan bir ekibiz. Bu ekibin bir mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, " Allah'a şükür, günlük ders çalışan talebe gibi bir seçimden çıkar çıkmaz, önümüzdeki seçimin hazırlıklarını yapan bir ekibiz. Bu ekibin bir mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Sandık görevlilerine hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, " Allah, hepinizden razı olsun. Geldiğimiz nokta, artık harman noktası. Şehitkamil teşkilatı olarak Allah'a şükür, günlük ders çalışan talebe gibi bir seçimden çıkar çıkmaz, önümüzdeki seçimin hazırlıklarını yapan bir ekibiz. Bu ekibin bir mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Sizler de bu hasadın nihai noktasında, bu hasadın ambara girmesi noktasında yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldıracak dava arkadaşlarımızsınız. Evet, bu siyasi organizasyonu bir vücut gibi düşünürsek birbirini tamamlayan unsurlar uyumlu çalıştığı müddetçe sağlıklı bir bünye elde ederiz. Bizde, en alt kademedeki, en üst kademedeki gibi bir unsur yok. Birbirini tamamlayan unsurlar var. Bu açıdan sandık kurulu üyesi arkadaşlarımız, final noktasında gerçekten en önemli noktayı teşkil ediyor" dedi. - GAZİANTEP