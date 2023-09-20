Fadıloğlu: "Ailemizin meselesi, bizim meselemizdir"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim anneleri ve çocuklarını evlerinde ziyaret etti. Yetim çocuklarla yakından ilgilenen Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ev ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet eden ve eşini 6 Şubat depreminde Hatay'da kaybeden 2 çocuk annesi Zeynep Çalışkan'ın evine konuk oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve taleplerini yerine getirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Koyu sohbetin yapıldığı ziyarette Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Fadıloğlu, çocukların eğitim durumlarıyla ilgili de kendilerinden bilgi aldı. Daha sonra Yeni Mahalle'de ikamet eden ve eşini 2 yıl önce kaybeden 5 çocuk annesi Saadet Dağcı'nın evine misafir oldu. Aile ile yakından ilgilenen Fadıloğlu, Saadet Dağcı'nın istek ve taleplerini dinledi. Talepler adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek, kendilerine çeşitli armağanlar verdi.

"Derdimiz, milletimize hizmet edebilmek"

Saadet Dağcı'nın evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, öncelikle Saadet Hanım'a misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Tabii, Yetim Koordinasyon Merkezimiz de bizim hocalarımızla hanım kardeşlerimiz, onlarla beraber değişik etkinliklerde bulunuyorlar. Onların eğitimlerine destek veriyorlar. Ben, Saadet Hanım'ı kutluyorum. Çocuklarımızın eğitimiyle birebir ilgileniyor olması, aynı zamanda bir kızımızın hem açık öğretimde okuyup hem de çalışıyor olması münasebetiyle ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten bu özverili davranışından dolayı hepsini yürekten kutluyorum. Bizim derdimiz, milletimize hizmet edebilmek. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte, bizden sonraki nesillerin, yavrularımızın inşallah daha rahat bir Türkiye'de, daha rahat bir Şehitkamil'de yaşaması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Ailemizin meselesi, bizim meselemizdir. Arkadaşlarımızla birlikte ne tür meseleleri varsa onlara çözüm üretmek adına, Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu direktifler yönünde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben tekrar misafirperverliklerinden dolayı ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

"Allah, başkanımızı başımızdan eksik etmesin"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saadet Dağcı, "Sağ olsun Başkanımız, bugün bizleri evimizde ziyaret ederek mutlu etti. Başkanımız, sürekli bizim yanımızda, her türlü sıkıntımızda yanımızda. Başkanımız, her zaman bizim bir desteğimiz. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bugün de misafirimiz oldu, evimize neşe verdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP