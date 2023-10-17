Fadıloğlu, ailelerin taleplerini dinledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ailelerle sohbet eden Fadıloğlu, ailelerin istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk ziyaretini Burak Mahallesi'nde ikamet eden (AmyotrofikLateral Skleroz) hastası Mehmet Şefik Batur'un evine yaptı. Fadıloğlu, Mehmet Şefik Batur ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Sağlık durumu hakkında aileden bilgi alan Başkan Fadıloğlu, Batur ailesinin istek ve sıkıntılarını da dinledi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini ise Atakent Mahallesi'nde ikamet eden ve istemsiz titreme ve denge bozukluğuna bağlı Wilson hastası olan Salih Şahin'in ailesine yaptı. Salih Şahin ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Başkan Fadıloğlu, Salih Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ailenin istek ve sıkıntılarını da dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

"Başkanımızın ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Şahin, "Sağ olsun bugün Başkanımız bizleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkanımızın bu ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımız, her zaman bizlerin yanında, her türlü sıkıntılarımızı gidermek adına elinden gelen gayreti gösteriyor. Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP