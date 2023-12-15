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Fadıloğlu, ailelerin dertlerine ortak oluyor

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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarına ortak oluyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, misafir olduğu her evde ailelerin sorunlarına ortak oluyor. Ziyaret ettiği her evde aile fertlerinin yoğun sevgi gösterisiyle de karşılaşan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgileniyor.

Her fırsatta aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi ve Vefa Hizmetinden yararlanan yetim aileleri ve yaşlı aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Ziyaret ettiği her evde yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Fadıloğlu, ailelerin istek ve sıkıntılarını dinleyerek, ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Sohbet ortamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Fadıloğlu, her bir aile ferdiyle tek tek ilgilenerek sorunları tek tek çözmeye çalışıyor. Özellikle yetim çocuklarla da yakından ilgilenen Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler sunarak, eğitim durumlarıyla ilgili de kendilerinden bilgi alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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