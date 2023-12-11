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Fadıloğlu: "7 farklı ilden 296 sporcuyu misafir ettik"

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Şehitkamil Belediyesi ve Altınordu Futbol Kulübü iş birliği ile düzenlenen Bölgesel Futbol Şenliği'nde, 7 farklı ilden 296 futbolcu yeteneklerini sergiledi.

Şehitkamil Belediyesi ve Altınordu Futbol Kulübü iş birliği ile düzenlenen Bölgesel Futbol Şenliği'nde, 7 farklı ilden 296 futbolcu yeteneklerini sergiledi. Yeşil sahada küçük kramponların büyük heyecanına sahne olan organizasyonda, kulüplerin scout ekipleri titiz bir tarama yaptılar.

Türkiye genelinde gerçekleştirdiği yetenek taramalarının Güney etabını Şehitkamil Belediyesi ile iş birliği içerisinde Bölgesel Futbol Şenliği organizasyonuyla gerçekleştiren Altınordu Futbol Kulübü; Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden 296 sporcunun yeşil sahadaki performanslarını takip etti. Futbolseverler, 11-13 yaş aralığındaki futbolcuların meşin yuvarlağın başında yerini aldığı şenliği tribünlerden büyük bir ilgiyle takip ettiler.

M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliği; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Altınordu Futbol Kulübü Futbol Okulları Direktörü Köksal Ferizcan, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu ile çok sayıda teknik adam yakından takip ettiler.

Tesislerimiz Türk futbolunun hizmetinde

Yeşil sahada yerlerini alan küçük kramponların büyük heyecanını paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyon esnasında yaptığı değerlendirmede Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki tesislerin Türk futbolunun hizmetinde olduğunu kaydetti. Başkan Fadıloğlu, "Türk futboluna büyük değerler kazandıran ve altyapıda çok önemli başarılara imza atan Altınordu Futbol Kulübü ile iş birliği içerisinde spora değer katan bir organizasyon düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bölge genelinde Altınordu Futbol Kulübü tarafından organize edilen spor okullarında branşa özgü eğitimlere katılan geleceğin yıldızlarını misafir ediyor, onların haklı heyecanlarını paylaşıyoruz. Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Futbol Akademileri, bugüne kadar binlerce sporcu yetiştirdi. Altyapılara verdiğimiz büyük önemle sporcularımızın çok yönlü gelişimlerine imkan sağladık. Amatör ve profesyonel takımlara kazandırdığımız futbolcular, bu değerli emeklerin en somut göstergesi. Altınordu Futbol Kulübü temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kurumlar arası iş birliğini artırarak çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık. İki köklü kulübün yapacağı felsefe kardeşliğinin, Gaziantep ve Türk futboluna büyük değer katacağına inanıyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehitkamil Gaziantep Altınordu Futbol Futbol Yerel Spor Haberler

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