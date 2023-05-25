Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Fabrikayı kaçak akaryakıt tesisine çevirdiler: 16 gözaltı

Yerel Haberler

Fabrikayı kaçak akaryakıt tesisine çevirdiler: 16 gözaltı Osmaniye'de 2 fabrikaya gerçekleştirilen operasyonda, 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Fabrikayı kaçak akaryakıt tesisine çevirdiler: 16 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de 2 fabrikaya gerçekleştirilen operasyonda, 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 16 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toprakkale ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada kaçak akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre şehirdeki sanayi tesislerinden geri dönüşüm bahanesiyle toplanan atık yağların kimyasal işlemlerden geçirilerek kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine soruşturma başlatan ekipler teknik ve fiziki takip sonucu 2 fabrikaya operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 25 bin 930 litre karışımlı akaryakıt, bin 200 litre akaryakıt üretiminde kullanılan sülfürik asit,1 pompalı tüfek, 50 fişek ele geçirdi.

Orta ölçekli bir fabrika büyüklüğünde 2 kapalı alanı ve bahçesinde kurulan düzeneklerle binek araçlara ve tırlara ayrı ayrı yakıt üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen tespit edilen Y.İ, H.İ, A.Ç, M.Ç, Ü.Ö, U.K, H.G, Y.Ç, M.H.K, K.A, Y.O.K, Ü.Ç, H.Ç, M.M.İ, M.D, M.K isimli 16 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye Seçim Sonuçları
Osmaniye Yerel Seçim Sonuçları 2019
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title