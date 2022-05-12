Fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçeside bulunan bir fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel montaj fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. 10 işçinin dumandan etkilendiği yangında 5 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer işçiler ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.