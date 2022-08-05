Fabrika çalışanları minik hasta için seferber oldu - Haberler

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Fabrika çalışanları minik hasta için seferber oldu

Fabrika çalışanları minik hasta için seferber oldu

Delta Çorap Fabrikası çalışanları ile Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği, kas hastası bebek için harekete geçti.

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Delta Çorap Fabrikası çalışanları ile Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği, kas hastası bebek için harekete geçti. Fabrika bahçesinde hayır panayırı düzenleyen çalışanlar, kendi evlerinde yaptıkları yiyecek ve el emeği göz nuru ürünleri sattı.

Düzce'de sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteklerin yanı sıra yardıma ihtiyacı olanlar için kampanyalar düzenleyen Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları ve Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği, bu defa da SMA 1 Tip kas hastası 1 yaşındaki Kuzey Ali Dağgül için seferber oldu. Tedavi masrafları için Kuzey Ali'ye destek olmaya çalışan fabrika çalışanları, fabrika bahçesinde hayır panayırı düzenledi. Hayır panayırında işçiler kendi yaptıkları yiyeceklerin yanı sıra el emeği göz nuru ürünlerini de yine minik Kuzey Ali'ye destek olmak için sattılar. Sabah saatlerinde yapılan hayır panayırına büyük ilgi gösteren çalışanlar, kısa sürede 12 bin 600 TL topladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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