Ezberleri bozan yeni nesil matematik kampı öğrencilerini bekliyor

Ataşehir Belediyesi, gençleri geleceğe hazırlamak ve bu yöndeki eksikliklerini tamamlamak amacıyla birçok çalışma düzenliyor. Bu çalışmalarda birisi de yeni başlayacak olan "Sayısal Mantık ve Yeni Nesil Matematik Kampı".

Neşet Ertaş Kültürevi'nde beş gün sürecek Matematik Kampı'nda, öğrencilere yeni nesil sayısal mantık, sınavda yöntem, strateji geliştirme eğitimleri verilecek. Ayrıca kamp programında, önceki sınavlarda çıkmış sorunların çözümlerine dair bilgiler öğrencilerle paylaşılacak.

Alanında uzman öğretmenlerle beraber öğrenciler, beş gün boyunca yoğunlaştırılmış bir programa katılacak. Matematik Eğitim Kampı'na 11'inci, 12'inci ve lise mezunu üniversite hazırlık grubu öğrencileri katılabilecek. Ders Programı 1. grup için sabah hafta içi her gün 09.30-12.00 saatleri arasında, 2. grup ise hafta içi her gün 13.00-15.30 saatleri arasında eğitim görecek.

Kayıtlar online olarak bu link üzerinden https://forms.gle/jUXM8cvvzDHCRuCC6 gerçekleştirilecek. Başvuru için, formdaki değerlendirme sorusunun çözülmesi gerekiyor. Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimlere başvurabilmek için Ataşehir'de ikamet etmek şartı aranıyor. - İSTANBUL