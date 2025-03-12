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Ezbere Şiir Okuma Yarışması Tamamlandı

Ezbere Şiir Okuma Yarışması Tamamlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği yarışmada Besni İmam Hatip Ortaokulu'ndan Nesrin Bilal birinci, Zeynep Rana Şahin ikinci oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ortaokullar arası "Ezbere şiir okuma yarışması" tamamlandı.

İlçe Müftüsü Sabri Erçek başkanlığındaki komisyonun değerlendirmesi sonucunda Besni İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nesrin Bilal 1'inci, Besni İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Rana Şahin 2'inci oldu.

İlçe Müftüsü Sabri Erçek, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri, okullarında düzenlenen programda takdim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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