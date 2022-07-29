Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi Elazığ'dan - Haberler

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Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi Elazığ'dan

Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi Elazığ'dan

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Doğu Anadolu bölge birincisi, Elazığ'da Müezzin-kayyımı Yusuf Türk oldu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Doğu Anadolu bölge birincisi, Elazığ'da Müezzin-kayyımı Yusuf Türk oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması yapıldı. Yarışmada Doğu Anadolu bölge birincisi, İzzetpaşa Cami Müezzin-kayyımı Yusuf Türk oldu. Birinci olan Türk'ü tebrik eden İl Müftüsü Selami Aydın hediye takdiminde bulundu.

Konu hakkında bilgi veren Müftü Selami Aydın," Yusuf Türk hocamız bölgede yapılan yarışmada Elazığ ilini temsilen birinci olmuştur. Hocamızı tebrik ediyorum. Ezanı Muhammedi İslam'ın şiarıdır. Okuduğu ezanlarla verdiği salalarla gerçekten bizlere çok güzel ve duygulu anlar yaşatıyor. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ Yerel Haberler

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