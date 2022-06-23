Ezanı en güzel okumak için yarıştılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ezanı en güzel okumak için yarıştılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ezanı en güzel okumak için yarıştılar

Sivas'ta; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Ezanı Güzel Okuma" yarışması gerçekleştirildi.

Sivas'ta; Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Ezanı Güzel Okuma" yarışması gerçekleştirildi.

4 Eylül Sanayi Camisinde düzenlenen ezanı güzel okuma yarışmasına Sivas merkez ve ilçelerinden 9 din görevlisi katıldı.

İl seçici kurulu önünde ezanı en güzel şekilde okumak için yarışan din görevlileri; makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden değerlendirildi.

Yarışma sonunda tüm değerlendirmelerden yüksek puan alan Sivas Merkez Aliağa Cami İmam Hatibi Kadir Duman il birincisi olarak 27 Temmuz'da Kayseri'de düzenlenecek olan Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışmasına katılmaya hak kazandı. Yarışmaya Yıldızeli ilçesinden katılan İmam Hatip Yunus Emre Kırmıt ikinci, Hafik ilçesinden katılan İmam Hatip Muzaffer Ayan ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda yarışmaya katılan din görevlilerini tebrik eden İl Müftüsü Remzi Pehlivan, din görevlilerine hediyelerini takdim ederek yarışmanın seçici kuruluna teşekkür etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eylül Sivas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title