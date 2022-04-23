Eyyubiye'de bayramda yetim çocukların yüzü gülecek - Haberler

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Eyyubiye'de bayramda yetim çocukların yüzü gülecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eyyubiye'de bayramda yetim çocukların yüzü gülecek

Eyyübiye Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek giydirme hazırlığı yapıyor.

Eyyübiye Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek giydirme hazırlığı yapıyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eyyübiye İyilik Merkezi, Ramazan Bayramı'nda bin yetimin yüzünü güldürecek. Eyyübiye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Eyyübiye Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsalında bulunan yetim çocuklara bayramlık kıyafet dağıtacak.

'Yetim Gülerse Dünya Güler' söylemiyle çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi üzerinden farkındalık oluşturan bir çalışma başlattı. Başkan Kuş," Yetim kardeşlerimizin yüzü gülsün, dünya güzelleşsin. Bayramda Eyyübiye Belediyesi olarak bin, şahsım olarak da 50 yetim kardeşimizin bayramlıkları bizden. Sizleri de katkı sunmaya bekleriz" dedi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, İyilik, Yerel, Haberler

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