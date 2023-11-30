Eyyübiye Belediyesinden 625 haneye doğalgaz desteği

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi, ilçenin dezavantajlı sosyo-ekonomik yönünü dikkate alarak binlerce insanın hayatına doğrudan etki edecek 25 milyon TL bütçeli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi, ilçenin dezavantajlı sosyo-ekonomik yönünü dikkate alarak binlerce insanın hayatına doğrudan etki edecek 25 milyon TL bütçeli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Eyyübiye Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi" çerçevesinde mali destek sağlanan projeyle, Eyyübiye'de doğalgaz ulaştırılan mahallelerde yaşayan 625 dar gelirli ailenin evi, doğalgazla ısıtılacak.

Projeyle ilgili bilgi veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, doğalgaz sözümüz vardı. Hamdolsun, bugün itibariyle yerleşim birimlerimizin yüzde 60'ından fazlasına doğalgaz ulaştırıldı. Ancak sokağına, kapısının önüne kadar gelen doğalgazı evinde kullanamayan binlerce yoksul ailemiz vardı. Yan komşuları doğalgazla ısınırken evlerinde üşüyen, yakacak sıkıntısı yaşayan ailelerin, özellikle çocukların olduğunu biliyor ve dezavantajlı her kesime olduğu gibi onların da hayatına dokunmamız gerektiğinin bilincindeydik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu, 2053 Net Sıfır Emisyon Yeşil Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bakanlığımıza sunduğumuz ve kabul edilen projemizle, Eyyübiye'de yaşayan 625 dar gelirli ailemizin kapılarının önüne kadar gelen doğalgazı evlerinin içine ulaştıracağız. Bunun için gerekli olan tesisat, proje çizimi, kombi ve radyatör bedellerini Eyyübiye Belediyesi olarak karşılayacağız. Çocuklar üşümesin diyerek hayata geçirdiğimiz projemizle hem ilçemizde yaşayan binlerce insanımızın yüreklerini ısıtacak hem de hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çok büyük bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

İki etap halinde uygulanacak projenin ilk etabında 15 milyon TL'lik bütçeyle 375, ikinci etapta ise 10 milyon TL'lik bütçeyle 250 olmak üzere toplam 625 hane doğalgazla ısınma sistemine geçecek.

Projeyle desteklenecek 625 hane, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde muhtaçlık kriterlerine uygun olan başvurular, ilgili kamu kuruluşlarıyla koordinasyonu ve hane ziyaretleriyle belirlendiği bildirildi. - ŞANLIURFA