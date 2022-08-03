Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüpsultan'a kazandırdığı 41 eser arasında bulunan Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüpsultan'a kazandırdığı 41 eser arasında bulunan Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Fatih Sultan Mehmed Külliyesi içerisinde yer alan ve uzun süredir metruk halde bulunan hamam, Eyüpsultan Belediyesi tarafından restorasyonu ve işlevlendirme çalışması tamamlanarak su kültürünü anlatan bir müze haline getirildi. Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi açılışının ardından Pazartesi hariç haftanın 6 günü sabah 09: 00 ile akşam 18: 00 saatleri arası ziyaretçilere hizmet vermeye başladı. Hamam, iki ay boyunca tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İki ay sonunda ise müze ziyaret ücretleri yetişkinler için 5 TL çocuklar, öğrenciler ve gruplar için 3 TL olacak.

EYÜPSULTAN TÜRBE HAMAM MÜZESİ NEREDE

Eyüp Sultan Türbe Hamamı, Eyüp Sultan Camii'nin yanı başında Silahtarağa Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesi'nin kesiştiği noktada, Eyüpsultan'ın en çok turistik ziyaret alan bölgesinde bulunuyor. Bütünüyle Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi, İstanbul ve Türkiye'nin en önemli turistik destinasyonları arasında yer alan Eyüp Sultan Camii ve çevresinde zaman içerisinde yaşanan değişimlere karşın tarihi dokuyu ayağa kaldırmayı, tüm eserleri gün yüzüne çıkarmayı, bozulan tarihi yapının aslına uygun bir şekilde restore edilmesini ve geleneksel turizm yöntemlerinin dijital turizm içerisine entegre edilmesini sağlamayı amaçlıyor. Müze, İstanbul'da tarihi bir hamamda bir belediye tarafından açılmış ilk su müzesi olmasıyla da özgün ve yenilikçi olma özelliğini taşıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deniz Köken Eyüpsultan Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title