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Eyüpsultan'da sağanak yağış

Yerel Haberler

Eyüpsultan'da sağanak yağış İstanbul'da günlerdir aralıklı olarak sağanak yağış kentin farklı noktalarında etkili olan sağanak yağış Eyüpsultan'da kısa süreli etkili oldu.

Eyüpsultan'da sağanak yağış

İSTANBUL - İstanbul'da günlerdir aralıklı olarak sağanak yağış kentin farklı noktalarında etkili olan sağanak yağış Eyüpsultan'da kısa süreli etkili oldu.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış gün içerisinde kentin bazı noktalarında etkili olmaya devam ediyor. Sağanak yağış öğle saatlerinde Eyüpsultan'da aralıklarla etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Yerel

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