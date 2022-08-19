Eyüpsultan'da Rezerv alanda Kentsel Dönüşüm çalışmalarına başlandı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı' olarak ilan edilen ve deprem riski taşıyan ve ekonomik ömrünü kaybeden 4,59 hektarlık Rezerv Yapı alanında yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı' olarak ilan edilen ve deprem riski taşıyan ve ekonomik ömrünü kaybeden 4,59 hektarlık Rezerv Yapı alanında yıkım çalışmalarına başlanıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de yerinde takip ettiği yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim' alanı olarak ilan edilen İslambey Mahallesi'nde ki 4.59 hektarlık alanda mülkiyet yapısının çözülmesi, sosyal yaşam şartlarının yükseltilmesi, deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasının aciliyetle giderilmesi ihtiyacı duyulduğundan başlatılan çalışmalar hızlandırıldı. 2020 yılı sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre "Riskli Alan" teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde kabulünün ardından "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendi. Bugün itibariyle İslambey Mahallesi'nde bulunan 4.59 hektarlık alanda yıkım gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İslambey Mahallesinde bulunan 4,59 hektarlık alanda gerçekleşen yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Bakanlığımız ile beraber İslambey'de başlattığımız dönüşümde son noktaya geldik. Artık yıkımlar başlıyor, bu esnada bakanlığımız kira yardımlarını binalar yıkılınca hemen başlatacak, 1950 TL olarak veriliyor. Bizde meclisimizde alacağımız kararla bakanlığımızın verdiği kira kadar kira yardımı yapacağız. Vatandaşlarımız ev bulmakta zorlanmasınlar. Kira yardımları ile beraber evlerine çabucak taşınsınlar ki bizde bir an önce buradaki işimize başlayalım. Onlar kısa sürede evlerine dönsünler. Yaklaşık 210 bina var 350 daire var. Bugün 7 binada yaklaşık 70 daire yapıyor. Onlarda yıkım başladı şu anda ama arkası gelecek. Yüzde 60'ı görüşmeler ve anlaşmalar yapıldı. Bakanlıkla protokoller yapıldı. Kentsel Dönüşüm ile ilgili neler olacağı ile ilgili bunun dışında diğer vatandaşlarımız ile görüşmeler devam ediyor. Ofisimizi açık tutuyoruz, o ofiste de görüşmelerimiz hala yapılıyor" dedi.

İslambey Mahallesindeki 4,59 hektarlık alanda bulunan 394 bağımsız birimden oluşan alanda ve 653 adet yeni bağımsız birim üretilecek. Eyüpsultan Belediyesi tarafından bugün itibariyle gerçekleşen yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL