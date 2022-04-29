Eyüpsultan'da öksüz ve yetim çocuklara bayram sevinci

Eyüpsultan Belediyesi ilçede ikamet eden öksüz ve yetim çocuklara bayramlık kıyafet sürprizi yaptı.

Eyüpsultan'da ikamet eden 0 - 15 yaş arası 186 öksüz ve yetim çocuk, Eyüpsultan Belediyesi tarafından verilen 500 TL'lik hediye çekleriyle bir AVM'de bulunan anlaşmalı mağazadan bayramlık giyim alışverişi yaptı. Çocuklar alışveriş çekleriyle kendilerine bayramlık kıyafetleri alırken, Eyüpsultan Belediyesi'nin yaptığı bayram sürprizi öksüz ve yetim çocukların yüzlerini güldürdü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel