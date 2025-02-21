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Eyüpsultan'da Kar Sevincine Eşlik Eden Çocuklar Eğlendi

Eyüpsultan'da Kar Sevincine Eşlik Eden Çocuklar Eğlendi
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İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan kar yağışı, çocuklara kar topu oynamak ve kardan adam yapmak için fırsat sundu. Vatandaşlar da eğlenceli anlar yaşadı.

Eyüpsultan'da etkili olan kar yağışına sevinen çocuklar kar topu oynarken, vatandaşlar ise oyun havası ile eğlendi.

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde kent genelinde birçok ilçede etkili oldu. Eyüpsultan Karadolap Spor Kulübü Tesislerinde karın tutmasını fırsat bilen çocuklar ve vatandaşlar alana akın etti. Etkili olan kar yağışına sevinen çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Bazı çocukların ise kar topu savaşı esnasında kendilerini korumak için kale yaptıkları görüldü. Karın tadını çıkaran çocukların yanı sıra vatandaşlar da oyun havasıyla eğlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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