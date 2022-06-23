Eyüpsultan'da fırınlara ekmekte fiyat tarifesi ve gramaj denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da fırınlara ekmekte fiyat tarifesi ve gramaj denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Eyüpsultan'da fırınlara ekmekte fiyat tarifesi ve gramaj denetimiİSTANBUL İstanbul Eyüpsultan'da fırınlar zabıta ekiplerince denetlendi.

Eyüpsultan'da fırınlara ekmekte fiyat tarifesi ve gramaj denetimi

İSTANBUL İstanbul Eyüpsultan'da fırınlar zabıta ekiplerince denetlendi. Ekmek fiyatlarını ve gramajlarını kontrol eden Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, temizlik ve hijyen kontrolünde de bulundu.

İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı meclis toplantısında 210 gram ekmeğin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İstanbul'da son dönemde ekmek fiyatının 5 TL olmasının ardından Ticaret Bakanlığı denetimlere başladığını açıklamıştı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri de 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınların tespit edilmesi halinde, haksız fiyat uygulamasından dolayı tutanak tutularak Ticaret Bakanlığına bildiriliyor. Belirtilen fiyat üzerinde satış yapan fırınlara, Bakanlık tarafından 14 bin TL ile 144 bin TL arasında ceza kesilecek.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title