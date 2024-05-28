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Eyüpsultan'da Domuzlar Ekmekle Beslendi

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Eyüpsultan'da yiyecek aramak için çevre yoluna inen domuz ve yavrularını bir sürücü ekmekle besledi. Ekmek yiyen domuzların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da yiyecek aramak için çevre yoluna inen domuz ve yavrularını bir sürücü ekmekle besledi. Ekmek yiyen domuzların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün Eyüpsultan Kemerburgaz Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan anne domuz ve yavruları yiyecek aramak için çevre yoluna indi. Yol kenarında yiyecek arayan domuzları fark eden bir sürücü ise aracını kenara çekerek, yanında bulunan ekmekleri domuzlara yedirdi. Bir başka sürücü ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde, çevre yolunda yiyecek arayan domuzlara bir vatandaşın ekmek verdiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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