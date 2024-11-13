4. Uluslararası STK Fuarı İstanbul'da Düzenleniyor

Eyüpsultan'da düzenlenen basın toplantısında 4. Uluslararası STK Fuarı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Fuar hakkında konuşan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal, "Türkiye ve İslam dünyasından 150 sivil toplum kuruluşu katılacak. Katılımcılar arasında Orta Doğu'dan 23, Afrika'dan 15, Asya'dan 11 ve Batı ülkelerinden 6 uluslararası STK yer alacak. Fuarın ana hedefi, Gazze Soykırımı ile başlayıp daha sonra Lübnan, Suriye üzerinden hegemonyasını devam ettirme amacına dönük Siyonist ideolojinin yol açtığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmek" dedi.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenecek olan 4. Uluslararası STK Fuarı'nın tanıtımı için basın toplantısı gerçekleştirildi. Eyüpsultan'da bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal ve TGTV Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmail Tuğrul, fuarın önemi, amacı ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

"Fuara, Türkiye ve İslam dünyasından 150 sivil toplum kuruluşu katılacak"

Toplantıda İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal, "21-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali'nde düzenlenecek olan 4. Uluslararası STK Fuarı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından organize edilmektedir. Fuara, Türkiye ve İslam dünyasından 150 sivil toplum kuruluşu katılacak. Katılımcılar arasında Orta Doğu'dan 23, Afrika'dan 15, Asya'dan 11 ve Batı ülkelerinden 6 uluslararası STK yer alacak. Fuarın ana hedefi, Gazze Soykırımı ile başlayıp daha sonra Lübnan, Suriye üzerinden hegemonyasını devam ettirme amacına dönük Siyonist ideolojinin yol açtığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmek, küresel sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve İslam dünyasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmektir" dedi.

"İslam dünyasındaki STK'larının ortak sesi olarak Gazze İstanbul Deklarasyonu yayınlanacak"

Altı ana başlık altında gerçekleştirilecek fuarda etkinlikler ve panellerinde yapılacağını dile getiren Eyüp Akbal, "Gazze'de yaşanan soykırım ve bölgede işlenen insanlık suçlarına dikkat çekmek amacıyla İslam dünyasındaki STK'larının ortak sesi olarak Gazze İstanbul Deklarasyonu yayınlanacaktır. Bu deklarasyon, Siyonist ideolojinin bölgedeki tehlikelerine karşı uluslararası topluma güçlü bir uyarı niteliği taşımaktadır. Küresel tehditlere karşı aile yapısını koruma üzerine düzenlenen Uluslararası Aile Panelinde uzmanlar aile kurumunun güçlendirilmesi üzerine çözüm önerilerini tartışacaktır. Fuarda Uluslararası Afet Yönetimi Paneli olacaktır. Afet durumlarında sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları ile koordinasyonunu ele alan bu panel, AFAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek ve afet yönetimindeki iş birliği stratejilerine odaklanacaktır. Göç ve İnsani Krizler Panelinde artan savaşlar, afetler ve insani krizler nedeniyle yaşanan göç olgusunu ele alınacak. Panelde kriz anlarında etkin koordinasyonun nasıl sağlanabileceği tartışılacaktır. Panelde, ulusal ve uluslararası STK'lar deneyimlerini paylaşacak ve kriz yönetimi konusunda çözüm önerileri sunacaktır" şeklinde konuştu.

"Gençler STK'larla bir araya gelme fırsatı bulacak ve çeşitli konularda eğitim alacaklardır"

Fuarda Afet ve İnsani Yardım Saha Sergisi olacağını söyleyen İDSB Genel Sekreteri Akbal, "Afet durumlarında kullanılan müdahale araçlarının sergileneceği bu alan, ziyaretçilere afet yönetimi ve insani yardım çalışmaları hakkında bilgi sunacaktır. Sergi, özellikle gençlerde afet bilincini artırmayı ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi hedeflemektedir. Gençlere yönelik düzenlenen STKFest etkinliklerinde, gençler sivil toplum projelerine ilgisini artırmak amacıyla atölyelerde, gençler STK'larla bir araya gelme fırsatı bulacak ve çeşitli konularda eğitim alacaklardır. Atölyeler İnsanlık Vicdanı, Dil, Teknoloji, Afet ve İnsani Yardım temalarında gerçekleşecektir. Uluslararası STK Fuarı, İslam dünyasında sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini güçlendirmeyi, Gazze'deki soykırımı ve Siyonist ideolojinin etkilerini küresel ölçekte duyurmayı ve bölgesel dayanışmayı artırmayı hedeflemektedir. Fuar süresince, 32 panelist yer alacak, çeşitli atölye çalışmaları ve 20'den fazla etkinlik düzenlenecek. Ayrıca afet yönetimi ve insani yardım alanlarında önemli bilgiler sunan bir saha sergisi de ziyarete açılacaktır" ifadelerini kullandı.

4. Uluslararası STK Fuarı'nda 'Gazze İstanbul Deklarasyonu' imzalanacak

4. Uluslararası STK Fuarı, 21-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali'nde gerçekleştirilecek. Fuar, Türkiye ve İslam Dünyası'ndan 150'ye yakın sivil toplum kuruluşunu bir araya getirecek. 3 gün sürecek fuarda, STK'lar Gazze İstanbul Deklarasyonu'nu imzalayarak dünya kamuoyuna ilan edilecek. Fuarda İslam dünyasının gündemindeki konular üzerine paneller, oturumlar, söyleşiler ve konferanslar düzenlenecek. Tanışma masaları ve kültürel etkinliklerin yapılacağı fuar neticesinde sivil toplum kuruluşları arasında ortak projelerin geliştirilmesi de teşvik edilecek. Öte yandan, fuar neticesinde "Afet ve İnsani Yardım Saha Sergisi" ile gençlere yönelik "STKfest" etkinlikleri de yapılacak. - İSTANBUL