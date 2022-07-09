Eyüpsultan Camii'nde bayram namazı böyle görüntülendi Eyüpsultan Camii'nde bayram namazı böyle görüntülendiİSTANBUL Kurban Bayram namazı kılmak için Eyüpsultan Camii'ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi. Eyüpsultan Camii'nde bayram namazı böyle görüntülendi İSTANBUL Kurban Bayram namazı kılmak için Eyüpsultan Camii'ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi. Eyüpsultan Camii, Kurban Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşların akına uğradı. Saatler öncesinde Eyüpsultan Camii'nin içerisinde namaz kılmak için gelen İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi. Kurban Bayram namazı için vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ni doldururken, cami'ye sığamayan vatandaşlar avluda namazlarını kıldı. İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Yerel Genel Yerel Haberler

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