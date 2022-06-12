Eyüpsultan buz pisti açıldı - Haberler

Eyüpsultan buz pisti açıldı

Başkan Deniz Köken, "Çocuklarımızın liseyi bitirdiğinde branşlarda lisansları olsun istiyoruz"

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan buz pistinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Çocuklarımızın liseyi bitirdiğinde branşlarda lisansları olsun istiyoruz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesinin, Akşemsettin Mahallesindeki bir alışveriş merkezinde yaptığı buz pisti, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra; 10 buz pateni milli sporcuları ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Çocukların, gençlerin yararlanabileceği 400 metrekarelik buz pisti ücretsiz olarak hizmet verecek.

"Burayı bölgemizin bütün sporcularına açtık"

Buz pistinin yerinin boş olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Buz pistimiz hayırlı olsun diyorum. Burayı yarıyıl tatilinde görmüştük. Alışveriş merkezlerimizde çocuklarımız ile buluşuyorduk. Burası boştu, atıl kalmıştı, işletememişlerdi. Bende burayı kiraladım. Burayı bölgemizin bütün sporcularına açtık, çocuklarımıza açtık. Çok ciddi bir katılım olduğunu görüyorsunuz. 700 tane spor okulumuza müracaat var. Bunların hepsi ile ilgileneceğiz. Çok da güzel olacak. Hem binicilik var hem buz pistimiz var. Kayma alanımız var hem okçuluk hem yüzme var. Her dalda olacağız inşallah bundan sonra" dedi.

"Çocuklarımızın liseyi bitirdiğinde branşlarda lisansları olsun istiyoruz"

Spora verdikleri önemi vurgulayan Başkan Deniz Köken, "Binicilik ve buz pistine çok önem veriyorum. Her ikisini de bu bölgemizde çocuklar üzerinde yarışmacı çıkaracağız, çıkarmak istiyoruz. Bütün çocuklarımızın bütün yaz spor okullarımızda bizi takip edip katılmalarını istiyorum. Bunların sayısını çoğaltma sebebimiz bizim çocuklarımızın liseyi bitirdiğinde branşlarda lisansları olsun istiyoruz. Ne olursa olsun doktor olur, hakim olur. Liseyi bitirdiğinde lisanslı sporcu olsun. Bu da bunlardan bir tanesi olacak inşallah" şeklinde konuştu.

Buz pistinin açılışı sporcuların gösterileri ve çocuk etkinlikleri ile sona erdi.

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