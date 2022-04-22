Eyüpsultan Belediyesi çocuklara özel iftar programı düzenledi

Eyüpsultan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocukları iftar yemeğinde ağırladı.

Eyüpsultan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocukları iftar sofrasında misafir etti. Bahariye Spor Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında çocuklar, aileleriyle birlikte katıldı. Açık alanda düzenlenen programda, iftar saatinden önce çocuklar palyaço, jonglör ve sihirbaz gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı. İlahiyatçı Okan Güler'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezan okunmasıyla çocuklar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

İftar programından memnun olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Kardelen Altan, "Bence çok güzel bir etkinlik. Yarın 23 Nisan, çocuklara özel böyle bir şey yapılması çok büyük bir düşünce. Aşırı eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şu an çok heyecanlı ve çok mutluyum. İftarı bekliyorum, çok acıktım" dedi.

Voleybolcu olan 13 yaşındaki Simay Karataş, "Voleybol oynamayı çok seviyorum. Bugün de oruçluyum. Çok acıktım, idmandan çıktım. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Düzenleyen kişilere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel