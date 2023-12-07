Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi İkinci Ekibin Eğitimlerini Tamamladı

Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), AFAD adına akredite olacak ve Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek bir afette aktif olarak görev alabilecek ekipler yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ESAY'a dahil olacak ikinci ekibin eğitimleri tamamlandı.

Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi (ESAY), AFAD adına akredite olacak ve Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek bir afette aktif olarak görev alabilecek ekipler yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ESAY'a dahil olacak ikinci ekibin eğitimleri tamamlandı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, olası deprem ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kurduğu ESAY, arama kurtarma eğitmenleri eğitimlerine devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin, olası deprem ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kurduğu ESAY, AFAD tarafından yapılan Arama Kurtarma Eğitmenliği Akreditasyon Sınavı'nı başarıyla tamamlamıştı. Arama Kurtarma Eğitmenliği Akreditasyonu belgesini alan ESAY birimi Göktürk'te bulunan Eyüpsultan Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'nde AFAD adına akredite olacak ekipleri yetiştiriyor.

ESAY'ın ikinci ekibi eğitimlerini tamamladı

Bu çerçevede İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesiyle farklı kurumlara ait 5 ekibin eğitimlerini tamamlayarak akreditasyon sürecine dahil eden ESAY eğitmenleri, ESAY biriminin sahada aktif olarak yer alacak ikinci ekibinin de eğitimlerini tamamladı.

"Yaşanabilecek bir afette aktif olarak görev alabilecekler"

Kentsel Arama Kurtarma eğitimini tamamlayan ekip, Sağlık Bakanlığı'nın ilk yardım eğitimini de aldıktan sonra AFAD'ın düzenlediği sınava girecek. ESAY'ın personel sayısını artırmak istediklerini söyleyen ESAY Birimi Sivil Savunma Amiri Hasan Söker, "Eyüpsultan Belediyesi olarak AFAD adına akredite olacak ekipleri yetiştiriyoruz. İlçemizin nüfusu göz önünde bulundurulduğunda bu sayıyı günden güne artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Bu hafta da kendi ikinci ekibimizi hazırlıyoruz. Depremde enkazda karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunların giderilmesi adına yapılabilecek çalışmalarla ilgili eğitimler verildi. Bu eğitimlerin arasında üstten kırma, yandan kırma, temiz kesim gibi enkaz alanında yapılan çalışmalar bulunuyor. Ayrıca bir enkaza yaklaşım ve müdahale süreciyle ilgili bilgiler verildi. AFAD'ın yaptığı sınav neticesinde eğer başarılı olurlarsa akredite bir ekip olarak yine Türkiye'nin herhangi bölgesinde yaşanabilecek bir afette aktif olarak görev alabilecekler" dedi. - İSTANBUL