Eyüpsultan'a yeni bir kütüphane ve sosyal tesis yapılıyor

Eyüpsultan'a "Kütüphane Osmanlı Park" adıyla yeni bir kütüphane ve sosyal tesis alanı yapılıyor. Haftanın 7 günü hizmet vermesi planlanan kütüphanede 8 bin güncel basılı kitap olacak.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla kütüphane yapılıyor. Alibeyköy Osmanlı Park'ta yapım çalışmaları başlayan Kütüphane Osmanlı Park, halka açık kütüphane konseptiyle haftanın yedi günü hizmet verecek. 2 kattan oluşan, giriş katında sosyal tesislerin de yer alacağı 500 metrekare taban oturumuna sahip yapının üst katında ise kütüphane bulunacak. Ferah okuma salonları, 70 oturma kapasitesi, 8 bin güncel basılı kitap, sesli çalışma odaları, internet ve araştırma bölümü gibi olanaklarla kütüphane, herkes için sosyal ve kültürel etkileşim alanı olacak. İkram saatlerinin de olacağı kütüphanede vatandaşlar sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilmenin keyfini yaşayacaklar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Alibeyköy artık üniversiteler bölgesi. Gençlerimizin ders çalışabileceği, takım çalışmaları yapıp kitap okuyabileceği modern bir kütüphane olacak. Ayrıca kütüphanenin altında da sosyal tesisimiz yer alacak" dedi. - İSTANBUL