Eylül ayı bilimsel teşvik töreni düzenlendi

Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, "Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme" ilkesi doğrultusunda düzenlediği Bilimsel Teşvik Törenlerini sürdürüyor.

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende araştırma temelli yapılan çalışmalarından dolayı verilen ödüller sahiplerini buldu.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, yaptıkları araştırma faaliyetleri için Eylül ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri ise Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Atatürk Üniversitesinde elde edilen başarıların daima takdir ve teşvik edildiğini belirten Rektör Çomaklı, sergiledikleri üstün performans ile üreten ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her zaman desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

"Bilimsel Teşvik Törenlerinde Farklı Yüzleri Görmekten Memnuniyet Duyuyoruz"

Rektör Çomaklı: "Her ay düzenli olarak sürdürdüğümüz ve bundan sonra da aksatmadan devam edeceğimiz Bilimsel Teşvik Törenlerinde farklı akademisyenleri görmekten memnuniyet duyuyoruz. Burada her ay farklı yüzleri görmek demek, çalışmalarımızın ve Bilimsel Teşvik Törenlerimizin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Biz kendi kendine yetebilen bir üniversite olma yolunda attığımız adımları hızlandırarak hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem de ülke kalkınmasına katkıda bulunuyoruz. Üniversitemize bu yolda destek veren tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, yayın, patent, proje ve firmaları ile ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM