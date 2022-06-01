Expo Personeline Yangın Eğitimi Verildi - Haberler

EXPO 2021 Hatay alanlarında görev yapan personel her türlü olumsuzluğa hazır hale gelmek için çeşitli eğitimler alıyor. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında Antakya Expo alanında acil durumlarda müdahale amacıyla yangın söndürme eğitimi verildi.

Alanlarda meydana gelebilecek muhtemel yangınların önüne geçebilmek için önlemlerin alınması, söndürme ve kurtarma tekniklerinin uygulanması ile bina ve tesis tahliye işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı.

Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada verilen eğitimler kapsamında 1. Sınıf Uzman Yangın Eğitmeni Selim Güler ilk müdahale ile ilgili kilit bilgileri EXPO personeli ile paylaştı. Eğitime katılan personel teorik eğitimde anlatılan konuları yapılan tatbikatla pratiğe taşıdı.

ANKA / Yerel