Expo'21 Hatay Alanlarında 23 Nisan Coşkusu Yaşandı

HATAY (ANKA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, EXPO 2021 Hatay alanlarında başta çocuklar olmak üzere binlerce kişiyle kutlandı.

İstanbul Oyuncak Müzesi'nin açılışıyla başlayan etkinlikler, TED Hatay Koleji ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Çocuklar' adlı fotoğraf sergisi ile devam etti. Antakya'daki EXPO alanında yer alan şehir bahçelerinde yapılan gösterilere Hatay Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu'nun verdiği konser ve Sunay Akın'ın 'Cumhuriyet Yolunda' adlı gösterisi eşlik edince bayramın coşku ve neşesi katlanarak arttı.

UNICEF VE TED KOLEJİ'NDEN FOTOĞRAF SERGİSİ

Açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı, TED Hatay Koleji ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen fotoğraf sergisinde, kirliliğin azaltılması, çevresel açıdan sürdürülebilir çözümlerin benimsenmesi, çocukların iklim değişikliğinin etkilerinden korunması ve iklim eylemine katılımlarının teşvik edilmesi çağrısında bulunuldu.

"YARIN ÇOK GEÇ"

Açılışı yapan Savaş, serginin 'Şimdi harekete geç' sloganına 'Yarın çok geç' diye ekleme yaparak iklim krizinde önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini söyledi.

Antakya alanındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bahçede çocuklarla birlikte çeşitli eğlenceler yapıldı. Düğmeli ev ve bahçenin hikayesini dinleyen çocuklar ikramlar ve müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

ÇOCUK KOROSU SAHNEDEYDİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan akşamı Sunay Akın'ın 'Cumhuriyet Yolunda' adlı oyunu öncesinde konser verdi. Genç yaşlı yüzlerce kişinin eşlik ettiği konserde şarkılar, türküler ve marşlar hep bir ağızdan seslendirildi.

SUNAY AKIN, CUMHURİYET TARİHİ HİKAYELERİNİ ANLATTI

Sunay Akın, 'Cumhuriyet Yolunda' adlı gösterisini her iki EXPO alanında da sergiledi. Türkiye ve Hatay'ın tarihine ışık tutan hikayeleriyle izleyenleri duygulandıran Akın, kurtuluş mücadelesinin ve Cumhuriyet'in adı duyulmayan kahramanlarını, tarihin tozlu raflarından indirerek Hataylılarla paylaştı.