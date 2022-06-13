Expo 2021 Hatay'da Yaşar Rüzgarı Esti
ANKA - Yerel
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Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Yaşar, EXPO amfitiyatroda sahne aldı.
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Yaşar, EXPO amfitiyatroda sahne aldı.
Güçlü sesi ve sahne performansı şarkılarını seslendiren Yaşar, konser alanını dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce Hataylı, Yaşar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Konserini alkışlar eşliğinde noktalayan sanatçıya, Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya çiçek hediye etti.
ANKA / Yerel