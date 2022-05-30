Expo 2021 Hatay'da Tuğba Yurt Rüzgarı - Haberler

EXPO 2021 Hatay alanları, Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğba Yurt'u konuk etti.

Sesi ve yüksek enerjisiyle geniş kitlelere ulaşan başarılı şarkıcı, sevilen şarkılarını bu kez Antakya EXPO alanında söyledi.

Hatay'a ikinci kez geldiğini söyleyen Tuğba Yurt, Antakya'da olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

HBB Başkan Vekili Fedai Yücedal, medeniyetler şehri Hatay'ın EXPO'yu yerli ve milli bir şekilde yaptığını beliterek, "Başkanımız Lütfü Savaş ve arkadaşları EXPO organizasyonunu öz kaynaklarıyla Hataylılarla buluşturduğu için kendilerine teşekkür ederim. Tuğba Hanım'ı medeniyetlerin beşiği Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek, şarkıcıya çiçek hediye etti.

EXPO amfitiyatroyu dolduran yediden yetmişe binlerce vatandaş, Tuğba Yurt'un seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

ANKA / Yerel