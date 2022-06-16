Expo 2021 Hatay'da Kore Kültürü Rüzgarı

Türkiye ile Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yılı kapsamında hazırlanan Akdeniz'de Kore Rüzgarı etkinlikleri, EXPO 2021 Hatay'ın Antakya'daki alanında başladı.

Kore kültürünü anlatan etkinliklerin ilk gününde EXPO 2021 Hatay'ın Antakya'daki alanı çok sayıda misafiri ağırladı. Kore Mutfağı Uzmanı Kim Tae Yong ve Kore Kozmetik Enstitüsü Makyaj Sanatçısı Ryu Bo mi EXPO ziyaretçileriyle bir araya geldi.

KORE SARAY YEMEKLERİ HAZIRLANDI

Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinden dolayı çok gurur duyduğunu dile getiren Şef Kim Tae Yong, Kore saray mutfağında yer alan birbirinden özel yemekleri katılımcılar eşliğinde hazırladı. Yemeklerin yapımı esnasında Kore mutfağı ile ilgili genel bilgileri de paylaşan şef, Türk yemekleri ile ilgili Kore yemeklerinin ortak ve farklı yönlerinden de bahsetti.

Gösterilerin sonunda hazırlanan yemekleri tadan katılımcılar, farklı damak tadına sahip bu lezzetlere büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğin ikinci aşamasında ise katılımcılar Gujulpan, Ddeoksanjeon gibi Kore saray mutfağının ünlü yemeklerinin yapımını öğrendi. Keyifli geçen atölyenin sonunda katılımcılar başarılı sunumlarla Kore mutfağına ilk adımı atmış oldu.

K- BEAUTY'E YOĞUN İLGİ

Kore'nin güzellik sırlarının anlatıldığı K- Beauty gösterisi de yoğun ilgi ile karşılandı. Cilt temizliği ve bakımının öneminin anlatılması ile başlayan etkinlikte makyaj sanatçısı Ryu Bo Mi'nin bir katılımcıya Kore teknikleri ile makyaj yaptı.

Birbirinden özel teknikler hakkında bilgi verilen etkinlik esnasında Ryu Bo mi katılımcıların birçok sorusuna da cevap verdi. Gördüğü ilginin kendisini çok memnun ettiğini dile getiren sanatçı katılımcılara Kore güzellik ürünlerinden hediye etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Kee Houng Park, EXPO'21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar ve organizasyon yöneticilerinin yer aldığı etkinliklerin sonunda misafirlere plaket ve Hatay bitkilerinden oluşan hediyeler verildi.

ANKA / Yerel