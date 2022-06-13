Expo 2021'de, Japon ve Meksika Mutfakları Eğitimi Düzenlendi

EXPO 2021 Hatay'ın Antakya'daki alanında yer alan Hatay Gastronomi Akademisi, Japon ve Meksika mutfaklarının en önemli lezzetlerini ağırladı. Gastronomi Akademisi Danışmanı Dr. Esat Özata'nın verdiği eğitimlerde dünya mutfaklarının iki önemli ülkesinin tatları hakkında bilgi alan katılımcılar, lezzetleri hazırlamanın yanı sıra sunum teknikleri hakkında da çeşitli fikirlere sahip oldu.

Hafta sonu düzenlenen eğitimlerin ilk gününde Meksika lezzetleri vardı. Kendilerine özgü ekmekleri, çeşit çeşit sosları, acı ve baharatları ile bilinen Meksika mutfağı atölyesinde katılımcılar Chili Con Carne, Chili Biberli Basmati Pilavı, Tavuklu Taco ve Burrito yapımını ve sunumunu öğrendi. Japon mutfağı atölyesinde ise Japon mutfağının en özel tatlarından olan sushi yer aldı. Japon mutfağının en ünlü lezzeti olan sushi hakkında bilgi alan katılımcılar, Norimaki, Nigiri-Zushi, Uramaki, Tempura Karides gibi birbirinden özel 9 farklı sushinin hazırlık aşamasından sunumuna kadar tüm aşamalarını deneyimleme fırsatına sahip oldu.

MUTFAK ATÖLYELERİ DEVAM EDECEK

Atölyelere katılım yoğundu. Çocuklarıyla birlikte dünya mutfaklarının sırlarını öğrenen vatandaşlar lezzet dolu iki gün geçirdi. Katılım için herhangi bir deneyim şartı olmayan atölyeler sonunda katılımcılara belgelerini Dr. Esat Özata takdim etti. Hatay Gastronomi Atölyesinde eğitimler 28 Haziranda 'En Sevilen Tatlılar' ve 29 Haziranda ise 'Hint Mutfağı' atölyeleri ile devam edecek.

ANKA / Yerel