Evsizlere sahip çıkan imama 'iyilik' ödülü

Evsizlere ve bağımlılara sahip çıkan Hazreti Kaab Camii İmamı Emin Kır'a "İyilik Sağlık Ödülü" verildi.

Hazreti Kaab Camii'ne 2006 yılında tayin edilen İmam Emin Kır, o günden bugüne çevredeki evsizlere ve bağımlılara caminin kapılarını açıyor. Günde 150 kişiye sıcak yemek veren İmam Kır, caminin misafirhanesini de evsizlere açarak yatacak yer ve duş imkanı sağlıyor. Sokakta yaşayan madde bağımlısı birçok genci kurtaran İmam Emin Kır'ın tek şartı ise bağımlılıklarından vazgeçmeleri ve hayata tutunmaları. Hayatını gençlere adayan imam Emin Kır, İyilik Sağlık Vakfı tarafından "İyilik Sağlık Ödülü"ne layık görüldü. Emin Kır, ödülünü Hazreti Kaab Camii bahçesinde İyilik Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde vakıf başkanı İbrahim Ethem Gören'in elinden aldı.

İyilik Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ethem Gören, "Emin Kır hoca evsizlere camilerin kapılarını açıyor. Camide evsizleri barındırıyor. Sabah akşam yüzlerce evsize ve ihtiyaç sahibine çorba dağıtıyor. Salı ve cumartesi günleri bölgede yaşayan evsizlere duş alma imkanı temin ediyor. Uyuşturucu ve madde bağımlılarına şefkat kanatlarını geriyor ve onlara bir takım maddi ve manevi yöntemlerle tedavi ediyor, hayata kazandırıyor. Hocamız kısaca, 'Ey insanoğlu, insan ol ve insan kal' diyor. Hocamızın insan odaklı yapmış olduğu hayırlı çalışmalardan dolayı, İyilik Sağlık Vakfı'nın 2021 yılı 'İyilik Sağlık Ödülünü' kendilerine takdim ettik" dedi.

Hazreti Kaab Camii İmamı Emin Kır, "Buraya ilk atandığım zaman surların dibinde madde bağımlısı gençlerin, alkolik insanların çokça olduğu bir yer olduğunun farkına vardık. Bu arkadaşlara ne yapabiliriz, bunları nasıl hayata tutundurabiliriz diye bizde fikir oluştu. Cami önünde çorba ikramı yapabiliriz diye düşündük. Bu insan camiye geliyor. Biz bunu camiye girmesi için temiz girmesini istiyoruz. Şuan 8 tane banyomuz var. Haftanın iki günü banyomuz açık. Banyoya gelen herkesin diş fırçasını, havlusunu, şampuanını hepsini veriyoruz. Bu insanları camide misafir edelim dedik. Caminin altına 20 kişilik yatakhane yaptık. Biz sadece onlardan hayata tutunmasını istiyoruz. Erkeklere yaptığımız çalışmaları kadınlar için de düşünüyorum. Sokakta yaşayan çok kadın var. Onlar korunaklı olması gereken bir yapıdalar. Onlar için de burada yapılan hizmetlerin aynısını sokakta yaşayan kadınlar için yapmak istiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Emin hoca ile olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Güven Tonğ, "10 yaşındayken 'Hodgkin Lenfoma' hastalığına yakalandım. Yaklaşık 5 sene kanserle mücadele ettim. Bundan 6 ay önce Hazreti Kaab Camii'ne geldim. Evsizlik konusunda bazı sıkıntılar yaşıyordum. Buraya geldikten sonra yeniden umutlanmaya ve hayal kurmaya başladım. Emin hoca çok süper. Birçoğumuzla ilgileniyor. Bundan hiç sıkılmıyor, yorulmuyor. Devamlı yenilikler yapıyor. Doğum günü, sohbet ortamı, çeşitli faaliyetler gösteriyor ve bu bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel