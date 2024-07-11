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Evlilik Programı Yarışmacısı Eslem Sena Nur Tuvalette Saldırıya Uğradı

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Sosyal medyada popüler olan evlilik programı yarışmacısı Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'deki bir eğlence mekanında tuvalette saldırıya uğradı. Başına 12 dikiş atılan genç fenomen, saldırganlar tarafından darp edildiğini ve kendini savunmaya çalıştığını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan popüler bir evlilik programında yarışmacı olan fenomen Eslem Sena Nur, İstanbul Harbiye'de eğlence mekanında girdiği tuvalette uğradığı saldırı hakkında konuştu. Topuklu ayakkabılı saldırı sonucu başına 12 dikiş atılan genç fenomen, "Şiddete maruz kaldım. Saldırıya uğradım. Kendimi bir şekilde kameranın olduğu bölüme atıp en azından hakkımı savunabileyim dedim. Can havliyle bunları düşünmeye çalıştım" dedi.

Olay, önceki gün saat 04.45 sıralarında Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur (21), gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırmıştı. Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başlamıştı. Yaşanan sözlü tartışma sonrasında genç fenomeni kabinden çıkartan iki kadın, onu darp etmişti. Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vurulmuştu. Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, çıktığı dışarıda tekrardan saldırıya uğramıştı. Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kurtarılan genç fenomen, hastanede tedavi altına alınmıştı. Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenilmişti. Genç fenomen Eslem Sena Nur uğradığı saldırı hakkında konuştu.

"Saldırıya uğradım"

Şiddete maruz kaldığını ifade eden fenomen Eslem Sena Nur, "Ben lavaboya girdikten sonra arkamdan gelerek lavabonun kapısını kapatmışlar. Bana sataşmak için geldikleri aşikardı. İçeride tartıştıktan sonra bu kavgaya dönüştü. Şiddete maruz kaldım, saldırıya uğradım. Kendimi bir şekilde kameranın olduğu bölüme atıp en azından hakkımı savunabileyim dedim. Can havliyle bunları düşünmeye çalıştım. Videoya almamın sebebi buydu. Videoyu az önce izledim. Kameranın orda korkar, bir şey yapmaz dedim. Omzundan tuttum, 'Ben sana ne yaptım?' diye sordum. Sonra saldırıya geçiyorlar. Yerde tekmelendiğimi izledim. Diğer kız beni tekmelerken koşarak bir yere gitti, eline bir şey aldı yerden ve kafama vurdu. Ben bunları izliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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