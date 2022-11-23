Evlerine giremeyen vatandaşlar dışarıda sabahladı

DÜZCE Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından battaniye dağıtıldı ve sıcak yemek verildi. Deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası birçok Düzceli park ve bahçelerde sabahladı.

Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bolu, Sakarya ve Kocaeli olmak üzere birçok ilden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Muhtemel bir depreme karşı önlem alarak evlerine girmeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahladı. Türk Kızılay tarafından da vatandaşlara battaniye ve sıcak yemek yardımı yapıldı.