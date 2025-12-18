Haberler

Evlerine geçen Adıyamanlı depremzedeler: "Bakan Murat Kurum, her zaman yanımızda"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da yapılan deprem konutları, depremzedelerin takdirini topluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da yapılan deprem konutları, depremzedelerin takdirini topluyor. Sürekli Adıyaman'a incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum ise halkın gönlünde taht kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının tamamlanması son aşamaya geldi.

Evlerine geçen ve yaşamlarına yeni evlerinde devam eden Adıyamanlı depremzedeler, yapılan hizmetlerden ve yatırımlardan oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hemen hemen her ay Adıyaman'a geldiğini ve yapılan yatırımları incelediğini aynı zamanda depremzedeleri de sıklıkla dinlediğini söyleyen vatandaşlar, Bakan Murat Kurum'dan oldukça memnun kaldıklarını vurguladı. Yapılan hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden vatandaşlar, yapılan hizmetlerin ve emeklerin asla inkar edilemeyeceğini söyledi. - ADIYAMAN

