Evleri Hasarlı Olduğu İçin Dışarıda Yaşayan Kadirlili Ailenin Çadır İhtiyacını İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde depremde hasar alan evlerine girmekten korkan ve dışarıda yaşayan Kasım ve Hürü Tilki çiftinin çadır ihtiyacını İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Hürü Tilki, "Allah’a binlerce şükürler olsun İzmir Büyükşehir Belediyesinden, namazımı bol bol kılıyorum dua ediyorum Allah’a kurban olayım ki darda kalmadık şükür. Rahat rahat uykumuzu uyuyoruz, korkmadan içeri giremiyordum şimdi ondan kurtulduk” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde depremde hasar alan evlerine girmekten korkan ve dışarıda yaşayan Kasım ve Hürü Tilki çiftinin çadır ihtiyacını İzmir Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Hürü Tilki, " Allah'a binlerce şükürler olsun İzmir Büyükşehir Belediyesinden, namazımı bol bol kılıyorum dua ediyorum Allah'a kurban olayım ki darda kalmadık şükür. Rahat rahat uykumuzu uyuyoruz, korkmadan içeri giremiyordum şimdi ondan kurtulduk" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bekereci köyünde yaşayan Hürü ve Kasım Tilki, depremde hasar alan evlerine giremedikleri için dışarıda kalıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Osmaniye'deki koordinasyon merkezi ekipleri, ANKA Haber Ajansı'nın Tilki çiftinin durumuyla ilgili haberinin ardından harekete geçerek ailenin çadır ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

"KORKMADAN ÇADIRDA UYUYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden 80 yaşındaki Kasım Tilki, "Bize İzmir Büyükşehir Belediyesi bizi bu şekilde görünce bizim çadırımızı getirdi. Burada Osmaniye'de personel varmış, getirdiler kurdular, sobamızı verdiler, gereken masrafımızı karşıladılar. Onlardan Allah razı olsun tümünden. Bundan sonra da korkusuz rahat rahat, depremden korkmadan rahat rahat çadırımızda yatıyoruz" dedi.

64 yaşındaki Hürü Tilki ise "Allah'a binlerce şükürler olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden. Namazımı bol bol kılıyorum dua ediyorum Allah'a kurban olayım ki darda kalmadık şükür. Rahat rahat uykumuzu uyuyoruz korkmadan, içeri giremiyordum şimdi Allah'a şükür ondan kurtulduk. Çadırımız iyi kurdular Allah razı olsun o büyüklerden" diye konuştu.