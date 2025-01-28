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Evlenmeye Hazırlanan Çiftlere 150 Bin TL Faizsiz Kredi Desteği

Evlenmeye Hazırlanan Çiftlere 150 Bin TL Faizsiz Kredi Desteği
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Samsun'da Aile Gençlik Fonu kapsamında faizsiz 150 bin TL kredi için 362 çift başvuruda bulundu. Türkiye genelinde ise 15 binin üzerinde vatandaş bu fondan yararlanmak için başvurdu. Başvuru şartları arasında 29 yaş sınırı ve gelir kısıtlamaları yer alıyor.

Evlenmeye hazırlanan çiftlere Aile Gençlik Fonu çerçevesinde verilen faizsiz 150 bin TL için başvurular devam ediyor. Samsun'da ise bu fona 362 çift başvurdu.

Türkiye genelinde 15 binin üzerinde vatandaş Aile Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için başvurdu. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun'da 362 çift bu kredi için başvuru yaptı. Evlenmeye hazırlanan çiftlere verilen faizsiz 150 bin TL için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Fona yapılan başvurunun kabul edilmesi için çiftlerin 29 yaşı geçmemesi, son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirlerin toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması gerekiyor.

Başvuru şartları

Aile Gençlik Fonu'na başvurmak isteyen çiftlerin şu şartları karşılaması gerekiyor:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek, başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak), taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak, başvuru tarihi itibari ile resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak, bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak, bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkümiyet kararı bulunmamak, daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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