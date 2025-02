Evlenecek Gençlere Destek Projesi Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, gençlerin aile hayatına bilinçli bir şekilde adım atmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. 2025 Aile Yılı kapsamında başlatılan proje, gençlere eğitim desteği sunarak onların geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerini hedefliyor.

Erzurum'da projeye yoğun bir ilgi gösterildiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şu ana kadar 281 gencin projeye başvurduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde evlenecek gençlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Aykut, projeden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli şartları taşıması gerektiğini vurguladı.

Projenin önemine değinen Aykut, "Bugün, 2025 Aile Yılı çerçevesinde, ülkemizdeki aile yapısının güçlendirilmesi için önemli bir adım attığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri doğrultusunda, toplumumuzun geleceği için oldukça değerli bir fırsatı sizlerle paylaşmak üzere toplandık. Aile kurumumuzu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmek için hep birlikte büyük bir adım atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu müjde, özellikle siz gençlerimizin evlilik süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları aşmalarına yardımcı olacak, daha huzurlu ve güvenli bir yuva kurmanızı sağlayacaktır. Evlilik kredisi, yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda toplumun da daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına, aile değerlerimizin korunmasına ve toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Projeye başvuran gençlere çeşitli eğitimler verildiğini belirten Aykut, "Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelerinden faydalanacak olan siz değerli gençlerimize yönelik hizmetlerimizi etkin bir şekilde sunmaya devam edeceğiz. Evlilik öncesinde ihtiyaç duyacağınız maddi desteklerin yanı sıra, aile içi eğitimler ve rehberlik hizmetleriyle de yanınızda olacağız. Ayrıca, Bakanlık olarak bizler de aile yapısının güçlendirilmesi adına çeşitli projeler ve çalışmalar yürütmeye devam etmekteyiz. Bu projelerle, gençlerimizin evlilik ve aile içi sorunlarla başa çıkabilmeleri için eğitimler düzenlemekte, toplumda aile içi iletişimi geliştirecek projeleri hayata geçirmekteyiz. Bu adım, yalnızca Erzurum için değil, tüm ülkemiz için önemli bir dönüşüm sürecinin başlangıcıdır. Ailelerimizin güçlenmesi, toplumumuzun en temel taşı olan aile yapısının daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanıyacaktır. Bakanlık olarak, bu sürecin her aşamasında desteğimizi sunmaya devam edecek ve sizlere rehberlik edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu önemli müjdesi, hepimizin ortak hedefi olan daha mutlu, huzurlu ve sağlam aile yapılarının inşasına olanak tanıyacaktır. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, bu projeyi etkin bir şekilde hayata geçirecek ve ilimizin her köyünden, her mahallesinden gelen vatandaşlarımıza bu fırsatı sunacağız. Hep birlikte, 2025 Aile Yılı'nda, aile değerlerimizi daha da pekiştirecek ve gençlerimize sağlıklı, güçlü bir gelecek için destek olacağız" diye konuştu.

Aykut, projeden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli şartları taşıması gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek, 18-29 yaş arasında olmak, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, gelirlerinin belirlenen sınırı aşmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olması gibi kriterleri hatırlattı.

2025 yılı itibarıyla gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi için yürütülen bu tür projelerin devam edeceğini belirten Aykut, Erzurum'daki başvuruların artarak süreceğini öngördüklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından, projeye başvuran gençlere meslek elemanları tarafından evlilik öncesi eğitim verildi. - ERZURUM