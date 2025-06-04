Evlenecek Gençler İçin Eğitim Programı Başladı

Evlenecek Gençler İçin Eğitim Programı Başladı
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Erzincan'da 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik kredisine başvuran çiftlere eğitim düzenlendi. Eğitimler, eşler arası iletişim, evlilik sorumlulukları ve psikososyal uyum gibi konuları kapsıyor.

Erzincan'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi " kapsamında evlilik kredisine başvuran çiftlere eğitim düzenlendi.

2025 Aile Yılı kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile, genç çiftlerin sağlıklı ve bilinçli bir evlilik süreci geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla, evlilik kredisine başvuran çiftlere yönelik Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitimler ile eşler arası iletişim, evlilikte karşılıklı sorumluluklar, temel aile hukuku bilgileri ve evlilik sürecinde psikososyal uyum gibi konularda katılımcılara rehberlik edilerek bilgi verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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