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Evlenecek çiftlere 150 bin lira kredi verilecek

Evlenecek çiftlere 150 bin lira kredi verilecek
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Edirne'de evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi verileceği ve ilk çocuğa 5 bin lira destek ödeneceği açıklandı.

Edirne'de evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi verileceği ve ilk çocuğa 5 bin lira destek ödeneceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından 81 ilde tanıtım seferberliği başlatıldı. Edirne'de de gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında projenin detayları açıklandı. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceği açıklanırken, yeni doğacak ilk çocuk için verilecek tek seferlik doğum yardımının da 5 bin liraya yükseltildiği belirtildi. Ayrıca ailede ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL yardım verilecek. Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana dek devam edecek.

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de evlilik oranında azalma, boşanma oranında ise ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekerek, alınması gereken önlemleri vurguladı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da ailenin korunması ve güçlenmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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