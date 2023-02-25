Evlendikten 20 yıl sonra, 3 çocuklarıyla düğün yaptılar Antalya'da, birbirine aşık olan ancak ailelerinin izin vermemesi nedeniyle düğün yaparak evlenemeyen çift, 20 yıl sonra 3 çocuklarıyla birlikte düğün yapıp, gönüllerince eğlendi.

Evlendikten 20 yıl sonra, 3 çocuklarıyla düğün yaptılar

ANTALYA - Antalya'da, birbirine aşık olan ancak ailelerinin izin vermemesi nedeniyle düğün yaparak evlenemeyen çift, 20 yıl sonra 3 çocuklarıyla birlikte düğün yapıp, gönüllerince eğlendi. Külahlı çifti, "Düğün yapamamak gerek benim gerekse eşimin içerisinde hep bir ukte olarak kaldı, gittiğimiz düğünlerde kendimizi çok kötü hissediyorduk" dedi.

Manavgat'ta yaşayan 40 yaşındaki İsa Külahlı, 20 yıl önce görüp aşık olduğu eşi 38 yaişındaki Fatma'la evlenmek istemesine rağmen eşinin ailesi rıza göstermedi. Olumsuz cevap alan İsa Külahlı, eşini kaçırdı. Külahlı çiftinin Şeyma (15), Cebrail ve Mehmet Ali olmak üzere 3 çocukları dünyaya geldi.

Kaçarak evlenmeleri ve o zaman imkanları olmaması nedeniyle düğün yapamayan Külahlı, çiftinin davul zurnalı düğün hep içlerinde bir yara olarak kaldı. Külahlı çifti, kısa bir süre önce içlerindeki bu sızıyı gidermek amacıyla düğün yapma kararı aldı. Düğün tarihi olarak 14 Şubat Sevgililer Gününü belirleyen Külahlı çifti, deprem felaketi nedeniyle düğünlerini erteledi.

"Davetlileri çiftin çocukları karşıladı"

Beklenen düğün dün akşam Özler Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Davetliler Külahlı çiftinin çocukları Şeyma, Cebrail ve Mehmet Ali tarafından karşılandı. Davetlilere girişte kolonya ve çikolata ikram edilirken çocuklar için de rengarenk balonlar dağıtıldı.

Gelin arabasıyla düğün salonuna gelen Külahlı çifti, meşaleler ve alkışlar eşliğinde karşılanarak salona girdi. İsa-Fatma Külahlı çifti düğünlerinin ilk dansını yaptıktan sonra çocuklarıyla birlikte dans edip oynadı. Düğüne katılan davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar hareketli parçalar eşliğinde gönüllerince eğlendi. 20 yıl önce kaçarak evlenen İsa-Fatma Külahlı çiftinin 15, 13 ve 8 yaşlarında 3 çocuğu anne ve babalarının düğünlerine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

"Gittiğimiz düğünlerde hep kötü olduk"

Pasta kesiminin ardından çocuklarıyla birlikte poz veren Külahlı ailesi duygu ve düşüncelerini paylaştı. Eşini kaçırdığını, düğün yapamadıklarını hatırlatan İsa Külahlı "Bu durum gerek benim gerekse eşimin içerisinde hep bir ukte olarak kaldı. Özellikle gittiğimiz düğünlerde kendimizi çok kötü hissettik. ve sonunda düğün yapmaya karar verdik. Bugün bizim en mutlu günlerimizden birisi. Bu düğünle içerimizdeki ukteden kurtuluyoruz" dedi.

Mutluluğu her halinden belli olan Fatma Külahlı ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.